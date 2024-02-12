Общество

О научных открытиях поговорили в псковском учебно-консультационном пункте СИЗО-1

Образовательная неделя в учебно-консультационном пункте псковского следственного изолятора началась с «Разговоров о важном», посвященных российской науке и первооткрывателям. Также на занятии учащиеся узнали об интересных фактах из жизни известных ученых, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, в первой части тематического занятия несовершеннолетние учащиеся познакомились с историей праздника – Дня российской науки, берущего начало еще со времен Петра I, изучили биографии великого химика Дмитрия Менделеева, итальянского физика-астронома Галилео Галилея и ученых, связанных с псковской землей. Посмотрели фильм о научных открытиях и проверили свои знания в викторине.

Вторую часть «Разговора о важном» посвятили первооткрывателям. Беседа началась со стихотворения Роберта Рождественского «Будь первым!» и продолжилась изучением материалов о людях, которые открыли Арктику, создали в мирных целях атомные реакторы, открыли дорогу в космос. В завершении мероприятия учащиеся создали информационный стенд по теме классного часа.

«Как здорово, что мы живем в регионе, который прославлен учеными, музыкантами, писателями и поэтами. Наше правое дело изучать наследие, оставленное ими, сохранить, а также приумножить науку новыми открытиями и свершениями», - подвела итог классного часа Наталья Афанасьева.

В рамках урока коллективу СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области вручили благодарность от регионального отделения Российского детского фонда за участие в зимних благотворительных акциях.