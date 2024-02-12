Общество

Псковским лицеистам рассказали об уловках мошенников в онлайн-играх

О дистанционных мошенничествах и их различных формах рассказали ученикам 9 класса лицея экономики и основ предпринимательства № 10 города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

С лицеистами побеседовали начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по Псковской области подполковник полиции Александр Полатовский и руководитель городского отделения «Молодая гвардия» Софья Радион.

Учащимся рассказали о таких популярных схемах, как обман на маркетплейсах, на которых за низкую цену продается товар с требованиями внести оплату и предоставить данные банковской карты на другом сайте. Также полицейский напомнил, что мошенники часто звонят родственникам, утверждая, что деньги с их счета крадут, и просят срочно перевести их на «безопасный» счет.

Одной из распространенных схем злоумышленников является обман в онлайн-играх, когда игрокам предлагается купить апгрейд, но после перевода денег они ничего не получают. Кроме того, спикер рассказал ребятам и о новом виде мошенничества – получение неправомерного доступа к личному кабинету пользователя на портале «Госуслуги».

Полицейский еще раз напомнил слушателям о предусмотренной законом ответственности за совершение мошеннических действий и предупредил, что полиция имеет все возможности для раскрытия и установления лиц, причастных к данным категориям преступлений.

Еще одна разновидность киберпреступлений - распространение наркотиков через Интернет. Спикер подчеркнул, что в социальных сетях постоянно появляются предложения быстро заработать: для этого нужно «поработать курьером пару часов в день», но такая деятельность является незаконной и грозит уголовным наказанием.

На встрече лицеисты проявили живой интерес к заявленной тематике и поблагодарили полицейского за информацию.