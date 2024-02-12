Общество

О школе для пациентов с сахарным диабетом спросили Игоря Дитриха в штабе общественной поддержки

Пенсионерка из Пскова Лариса Брайнина обратилась к вице-спикеру областного Собрания депутатов Игорю Дитриху за консультацией по поводу лечения сахарного диабета – приём граждан прошёл в штабе общественной поддержки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

По словам 83-летней заявительницы, не так давно ей был поставлен диагноз сахарный диабет – на приёме у эндокринолога в поликлинике по месту жительства специалист назначила необходимые лекарства но, как рассказала пенсионерка, проблемой стал подбор диабетических продуктов питания. Лариса Брайнина вспомнила, что раньше в Пскове было два специализированных диабетических магазина, теперь для таких продуктов отведено только несколько полок в супермаркетах.

«Какие продукты выбрать, мне толком и не разобраться. Я вот новости смотрела, и Мишустин (Михаил, председатель правительства России - ред.) сказал, что собираются открывать школы для диабетиков. У нас в Пскове будет такая школа?» - обратилась к депутату с вопросом пенсионерка.

Игорь Дитрих подтвердил, что в конце прошлого года правительство выделило регионам, в том числе и Псковской области, средства на создание и модернизацию региональных эндокринологических центров, оснащение сельских больниц оборудованием для диагностирования сахарного диабета, а также на создание и развитие школ здоровья для пациентов с этим заболеванием. Депутат пояснил, что подобная школа успешно работает в Пскове уже несколько лет. Как раз сейчас Псковская городская поликлиника проводит набор на новый курс.

«Больным сахарным диабетом помощь со стороны государства всегда оказывалась, эти пациенты не брошены – и бесплатное лекарственное обеспечение, и помпы, и школа диабета, где объяснят, и как инсулин колоть, и какое питание разрешено при диабете. Системной проблемы по консультированию таких пациентов нет, скорее, есть недостаток информирования, особенно людей пожилого возраста», - высказал мнение Игорь Дитрих.

Депутат разъяснил заявительнице, где и как она сможет получить необходимую информацию и помог записаться на дополнительную консультацию к эндокринологу. Кроме того, в ходе приёма граждан Игорь Дитрих рассмотрел еще несколько обращений, в том числе, обращение, связанное с проблемой получения пациентом медицинского препарата по льготному рецепту. Вице-спикер выяснил, что необходимое лекарство есть в наличие в аптеках и пообещал разобраться в причинах отказа в выдаче медикамента.