Общество

Михаил Ведерников проконтролировал ремонт социальных объектов в Дедовичском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил ряд социальных объектов, где идет масштабная модернизация в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» во время рабочей поездки в Дедовичский район во вторник, 13 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, в их числе Дедовичский районный центр досуга, его филиал в деревне Красные Горки и школа № 1 в поселке Дедовичи.

На всех площадках ведутся капитальные ремонтные работы.

В Красногорском сельском клубе внутренние работы практически завершены. В помещениях полностью заменены окна, двери, инженерные и электрические системы, проведена отделка стен, потолков и пола, оборудована новая котельная. Подрядчику осталось провести внешнюю отделку фасада здания и входной группы.

В районном центре досуга завершается черновая отделка помещений, проводятся электромонтажные работы. В Дедовичской школе № 1 работы выполнены на 70%. Строители выполняют отделку помещений, монтируют системы отопления и устанавливают сантехнику.

По итогам осмотра учреждений губернатор сделал ряд замечаний по работе подрядчиков и поручил усилить строительные бригады. главе Дедовичского района Геннадию Афанасьеву Губернатор поручил держать на особом контроле сроки проведения работ на объектах.

Напомним, в 2022 году заявка Дедовичского района на модернизацию учреждений образования, культуры и спорта успешно прошел конкурсный отбор в министерстве сельского хозяйства РФ в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2023 году на эти цели муниципалитет получил свыше 330 млн рублей из средств федерального бюджета. Кроме вышеназванных объектов при поддержке федерального центра также идет строительство двух пришкольных спортивных площадок и капитальный ремонт сельского клуба в деревне Дубишно.