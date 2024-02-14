Общество

Центробанк предложил ввести новую меру по борьбе с мошенниками

Банк России для борьбы с мошенничеством предлагает ввести лимиты на внесение наличных в банкоматах с использованием токенизированных карт, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

«Во многом, когда безналичные переводы, проблема решается, но многие уходят в наличные. Берут в банке кредиты наличными, потом приходят в банкомат и переводят на так называемый безопасный счет в другом банке, счет преступника. Для того чтобы этого не было, все-таки стоит рассмотреть вопрос по установлению лимитов для того, чтобы вносить наличные деньги по таким токенизированным картам, по приложениям через терминал», - приводит ее слова РИА Новости.

«Может быть, посмотреть и в том числе, если это заносится на карту только что открытую к приложению банка», - добавила глава регулятора.