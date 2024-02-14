Общество

Ветерану боевых действий в Великих Луках дали условный срок за уклонение от надзора

Жителя Великих Лук привлекли к уголовной ответственности за самовольное оставление места жительства в целях уклонения от административного надзора (часть 1 статьи 314.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском суде.

Решением Себежского районного суда от 13 ноября 2020 года в отношении 34-летнего мужчины установлен административный надзор сроком на 8 лет, с установлением ряда административных ограничений. Подсудимого предупредили об уголовной ответственности за уклонение от административного надзора, однако, после постановки на учет в орган внутренних дел он перестал являться для регистрации в ОМВД России по городу Великие Луки, а также без уважительных причин оставил избранное им место жительства, то есть самовольно, без уведомления контролирующего органа ОМВД России по городу Великие Луки, покинул его, тем самым уклонился от установленного административного надзора.

Мужчине с учетом полного признания вины, раскаяния в содеянном, наличия государственных наград за отвагу, проявленную в зоне боевых действий, назначили наказание в виде четырех месяцев лишения свободы условно. Приговор суда в законную силу пока не вступил.