Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Зенча-Псков» кто там?
Два хита псковской кухни
Псков кофейни и пекарни
Академия Слуха» подарки 1+1
Господин Рейтингомер
2024 вызовы и угрозы
профсоюзный дайджест-2023
 
 
 
ещё Общество 14.02.2024 08:400 Россиянам предлагают дать право отказываться от посмертного вскрытия через «Госуслуги» 14.02.2024 20:200 Ветерану боевых действий в Великих Луках дали условный срок за уклонение от надзора 14.02.2024 20:000 Мастер-класс по гончарному искусству прошел в Пскове 14.02.2024 19:180 Следователи поговорили с псковскими школьниками о буллинге 14.02.2024 19:101 Наталья Федорова о планах работы на 2024-й год 14.02.2024 18:560 Вдовы участников СВО утвердили концепции мемориальных комплексов в память о защитниках Отечества
 
 
 
Самое популярное 07.02.2024 16:440 Мать погибла в ДТП, отец на СВО: стали известны подробности аварии с маленьким пассажиром в Невельском округе 12.02.2024 14:096 Названа предположительная причина ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе 09.02.2024 21:280 Семерых погибших военнослужащих похоронили в Псковской области 13.02.2024 07:342 Ещё два ДТП с участием автобусов произошло в Псковской области 12.02.2024 14:460 Трое детей находятся в реанимации после ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Ветерану боевых действий в Великих Луках дали условный срок за уклонение от надзора

14.02.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

Жителя Великих Лук привлекли к уголовной ответственности за самовольное оставление места жительства в целях уклонения от административного надзора (часть 1 статьи 314.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском суде. 

Решением Себежского районного суда от 13 ноября 2020 года в отношении 34-летнего мужчины установлен административный надзор сроком на 8 лет, с установлением ряда административных ограничений. Подсудимого предупредили об уголовной ответственности за уклонение от административного надзора, однако, после постановки на учет в орган внутренних дел он перестал являться для регистрации в ОМВД России по городу Великие Луки, а также без уважительных причин оставил избранное им место жительства, то есть самовольно, без уведомления контролирующего органа ОМВД России по городу Великие Луки, покинул его, тем самым уклонился от установленного административного надзора.

Мужчине с учетом полного признания вины, раскаяния в содеянном, наличия государственных наград за отвагу, проявленную в зоне боевых действий, назначили наказание в виде четырех месяцев лишения свободы условно. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Празднуете ли вы День святого Валентина?
В опросе приняло участие 180 человек
14.02.2024, 20:200 Ветерану боевых действий в Великих Луках дали условный срок за уклонение от надзора 14.02.2024, 20:000 Мастер-класс по гончарному искусству прошел в Пскове 14.02.2024, 19:470 Экспозиции и выставочный зал музея-заповедника «Изборск» будут недоступны для посещения 15 февраля 14.02.2024, 19:400 В России зафиксировали падение спроса на вторичное жилье
14.02.2024, 19:220 ФНС России возобновляет проект «Общественное питание» 14.02.2024, 19:180 Следователи поговорили с псковскими школьниками о буллинге 14.02.2024, 19:150 Пскович стал лучшим в беге с барьерами на соревнованиях в Петербурге 14.02.2024, 19:131 Потребительские цены на товары и услуги в Псковской области выросли на 6%
14.02.2024, 19:101 Наталья Федорова о планах работы на 2024-й год 14.02.2024, 19:000 Прием заявок на «День зимних видов спорта» продолжается в Пскове 14.02.2024, 18:560 Вдовы участников СВО утвердили концепции мемориальных комплексов в память о защитниках Отечества 14.02.2024, 18:450 Урок профориентации провели сотрудники Росгвардии в Дедовичах
14.02.2024, 18:440 Снятый в Псковской области выпуск «Вкусной России с Сергеем Белоголовцевым» вышел в Сети 14.02.2024, 18:430 Путин предложил увеличить выплаты медикам в малых городах и селах 14.02.2024, 18:270 Псковская библиотека номинирована на «Премии Рудомино» 14.02.2024, 18:150 «Зверьё моё»: Собаки на охране правопорядка
14.02.2024, 18:000 Брифинг о защите от взлома «Госуслуг» в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 14.02.2024, 17:510 В Роструде назвали самые высокооплачиваемые вакансии 14.02.2024, 17:430 Портфель средств физлиц Сбера увеличился на рекордные 4,2 трлн рублей   14.02.2024, 17:400 Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 15 февраля
14.02.2024, 17:371 Проекту «Поэт и правдоруб» 5 лет: Николай Рассадин даст концерт в Пскове 14.02.2024, 17:354 Водителя большегруза, столкнувшегося со школьным автобусом в Пушкиногорском районе, заключили под стражу 14.02.2024, 17:300 Великолучанин под надзором не пришел домой и окажется в тюрьме 14.02.2024, 17:220 Ярмарка трудоустройства пройдет в Псковской области 12 апреля
14.02.2024, 17:110 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 февраля 14.02.2024, 17:001 Псковича подозревают в фиктивной постановке на миграционный учет иностранки 14.02.2024, 16:591 Жители Псковской области стали реже закупаться на ярмарках и рынках 14.02.2024, 16:571 МТС улучшила сеть в горах Сочи к приезду псковских туристов
14.02.2024, 16:431 Псковская госслужащая перевела 140 тысяч рублей мошенникам по просьбе с «фейкового» аккаунта начальника 14.02.2024, 16:300 Атака клонов 14.02.2024, 16:300 Тонкости музейной работы обсудили на чтениях памяти Гейченко в «Михайловском» 14.02.2024, 16:280 Некоторые псковичи продолжают верить мошенникам даже после беседы с полицией
14.02.2024, 16:150 ПСБ поддержит развитие инвестиционных проектов в Псковской области 14.02.2024, 16:081 Качество воды в Черехе значительно улучшилось – Наталья Федорова 14.02.2024, 16:010 Среди онлайн-геймеров много жертв мошенников, рассказал псковский полицейский 14.02.2024, 15:470 Мемориальную доску бойцу СВО открыли на фасаде пушкиногорской школы
14.02.2024, 15:371 Юрий Сорокин передал псковской библиотеке имени Курбатова тысячу книг 14.02.2024, 15:250 Любимую кошку псковской семьи скинули с пятого этажа 14.02.2024, 15:210 Количество преступлений по факту неправомерного доступа к «Госуслугам» резко выросло в Псковской области 14.02.2024, 15:161 Михаил Ведерников расширил меры соцподдержки Героев России и членов их семей
14.02.2024, 15:130 В Великих Луках усилят работу по приведению рекламных баннеров в соответствие с дизайн-кодом 14.02.2024, 15:000 Начинается видеотрансляция брифинга о защите от взлома «Госуслуг» 14.02.2024, 14:580 Псковская область присоединилась к проекту «Десант добра» 14.02.2024, 14:451 «Круглый стол»: Президентская кампания в Псковской области. СМИ и выборы. ВИДЕО
14.02.2024, 14:440 Нетрезвого водителя Lada задержали псковские полицейские 14.02.2024, 14:411 Этап регистрации волонтеров для голосования по выбору территорий для благоустройства стартовал в Псковском районе 14.02.2024, 14:370 Великолучанин хотел закрепить право собственности на дом и получил требование его снести  14.02.2024, 14:300 Наталья Юрченко: Президентские выборы всегда отличаются высокой явкой
14.02.2024, 14:240 Представитель иностранной компании пытался подкупить псковского таможенника 14.02.2024, 14:161 «Гайд-парк»: глава Псковского района Наталья Федорова о значимых проектах 2024 года. ВИДЕО 14.02.2024, 14:050 Представители псковских СМИ высказали опасения по поводу предвыборных дебатов 14.02.2024, 13:580 Аркадий Мурылев: Соответствовать дизайн-коду - это не первоочередная задача бизнеса
14.02.2024, 13:540 Девятилетний россиянин потратил полмиллиона рублей во время игры в компьютер 14.02.2024, 13:530 Избирательная кампания в СМИ идет спокойно — Наталья Юрченко 14.02.2024, 13:521 Экскурсия по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря пройдет 18 февраля 14.02.2024, 13:410 Псковичи потеряли более 300 тысяч рублей после общения с мошенниками
14.02.2024, 13:300 Память шахматиста Александра Петрова почтили в опочецкой гимназии 14.02.2024, 13:210 Михаил Ведерников поблагодарил медиков отделения патологии новорожденных за заботу о здоровье малышей 14.02.2024, 13:100 Сбер зафиксировал схему мошенников с легендой о «похищении» человека 14.02.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция круглого стола «СМИ и выборы»
14.02.2024, 12:531 Псковичи потерпели поражение от команды «Алмаз-Антей» на турнире полпреда СЗФО в Санкт-Петербурге 14.02.2024, 12:471 ТОСы Псковского района подали 19 заявок на грантовый конкурс региона 14.02.2024, 12:440 Брифинг о защите от взлома «Госуслуг» пройдет в пресс-центре ПЛН 14.02.2024, 12:432 Текстильные изделия в традиционом русском стиле представляют псковские мастера на выставке «Россия»
14.02.2024, 12:380 Георгий Василевич: Человек может понять многое о себе и о мире, только если опирается на истории жизни других людей 14.02.2024, 12:340 Свидетелей ДТП с участием большегруза и BMW ищут в Псковском районе 14.02.2024, 12:261 Дорожники продолжают чистить снег на тротуарах и мостах Пскова 14.02.2024, 12:221 Нейросеть GigaChat сдала экзамен на врача на оценку «хорошо»
14.02.2024, 12:070 Николай Рассадин: Нужно было бороться с вывесками из «говна и палок» 14.02.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Натальей Федоровой 14.02.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 14 февраля 14.02.2024, 11:530 Стать электрогазосварщиком и водителем погрузчика предлагает «Псковавтодор»
14.02.2024, 11:410 Центробанк предложил установить период охлаждения для выдачи крупных кредитов 14.02.2024, 11:310 МегаФон создал геопортал российского города для местной администрации 14.02.2024, 11:280 В России запретили увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет 14.02.2024, 11:120 «Круглый стол»: Президентская кампания в Псковской области. СМИ и выборы
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru