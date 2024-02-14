Общество

Врач перечислила ранние симптомы болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера, как правило, начинает проявляться с малозаметных симптомов, которые прогрессируют с течением времени. Симптомы, которые можно заметить у себя или близкого человека самостоятельно и вовремя обратиться к врачу, перечислила кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры хирургических болезней университета «Синергия», врач-невролог Александра Москвичёва.

Эксперт заявила, что нарушения памяти, которого мы привыкли бояться, в случае с болезнью Альцгеймера – лишь «вершина айсберга», так как они возникают в среднем через 15 лет с момента начала развития заболевания в головном мозге.

«В начале человек жалуется на забывчивость (эмоционально незначимые события, содержание прочитанных книг). Длится эта стадия около 5 лет и вызывает беспокойство пациента. В дальнейшем, помимо нарушений памяти, присоединяются трудности в повседневной жизни, на работе и в быту, то есть формируется синдром деменции. Нарушается запоминание нового материала (при этом то, что пациент знал и умел раньше, остаётся сохранным), появляются трудности ориентировки в малознакомой местности и во времени, проблемы с речью», — перечислила врач.

Медик добавила, что при развитии болезни черты характера пациента становятся более яркими (например, обидчивость), также характерно оживлённое воспоминание событий из далёкого прошлого, пишет RuNews24.

«Для этой стадии характерно появление отрицания своей болезни. Человек становится подозрительным и конфликтным, начинает перепрятывать вещи, забывать об этом и пытаться логически объяснить происходящее; может бесцельно ходить из угла в угол, уходить из дома. На поздних стадиях часто возникают вспышки речевой или физической агрессии, неопрятность, изменения пищевого поведения, самоповреждение и даже зрительные галлюцинации. Пациент становится полностью зависим от окружающих, испытывает трудности в одевании, пользовании обычными домашними предметами», — добавила невролог.

Александра Москвичёва подытожила, что в финале болезни Альцгеймера пациенты не разговаривают и не понимают обращённую к ним речь, не могут ходить и поддерживать равновесие, испытывают трудности при кормлении из-за нарушения жевания. Смерть же наступает из-за осложнений обездвиженности или сопутствующих заболеваний.