Общество

Попойка по соседству: Почему «наливайки» никогда не уйдут из Псковской области

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий на откуп регионам право ограничивать работу «наливаек», расположенных в многоквартирных домах. Конечно, ограничить – не равно запретить. Но все же, надеются авторы этой законодательной инициативы, возможно, ситуация сдвинется с мертвой точки после такого решения.

Имеет ли смысл многолетняя борьба с «наливайками»? Что думают об этом местные жители и сколько таких заведений до сих пор работает на территории региона? Ответы на вопросы искал корреспондент «МК в Пскове». Подробности здесь>>>