Юрист разъяснила правила посуточной аренды квартир в жилых домах

Посуточная сдача квартиры в жилом доме в 2026 году является законной, однако собственник обязан учитывать интересы соседей и соблюдать правила пользования жильем. Об этом 29 марта сообщила адвокат МКА «Закон и Решение» Зульфия Атаханова.

«На практике подобные истории чаще всего негативно сказываются на тишине и отдыхе, безопасности и нормальном пользовании общим имуществом. Ночные вечеринки и топот могут нарушать региональные нормы о тишине, поток посторонних повышает риски для жильцов, а частые заезды создают дополнительную нагрузку на подъезд, лифт, лестницы и места общего пользования», — рассказала она «Газете.Ru».

Эксперт пояснила, что закон допускает краткосрочную аренду, если речь идет о временном проживании без оказания дополнительных услуг. Однако если квартира фактически начинает функционировать как гостиница — с регулярной сменой жильцов, уборкой по графику и элементами сервиса, — это может быть признано нарушением.

Атаханова добавила, что в случае систематических нарушений вопрос может быть решен в судебном порядке, вплоть до запрета такого способа сдачи жилья. Кроме того, за шум предусмотрены административные штрафы, а при ведении незаконной предпринимательской деятельности — дополнительные санкции, включая налоговые доначисления и в отдельных случаях уголовную ответственность.

Реклама на ПЛН

