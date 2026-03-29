 
Общество

Россиян предупредили о штрафе за выбивание ковра во дворе

0

Россиянам может грозить штраф до 5 тысяч рублей за выбивание ковров во дворе, сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Георгия Плеханова Андрей Моисеев.

Юрист пояснил, что специальной нормы, запрещающей или разрешающей выбивать ковры во дворе, не предусмотрено. Однако деяние может рассматриваться как объективная сторона других правонарушений. 

«Наиболее применимы, что признается и самими органами власти, это региональные нормы по соблюдению чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха. Максимальный штраф зафиксирован в Московской области, где за нарушение этих правил установлен штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей для граждан», - сказал Андрей Моисеев.

Кроме того, ответственность за выбивание ковров может наступить по закону о тишине. В этом случае нужно руководствоваться региональным законодательством о времени и днях, когда можно проводить шумные работы, пишет РИА Новости.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026