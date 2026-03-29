Россиян предупредили о штрафе за выбивание ковра во дворе

Россиянам может грозить штраф до 5 тысяч рублей за выбивание ковров во дворе, сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Георгия Плеханова Андрей Моисеев.

Юрист пояснил, что специальной нормы, запрещающей или разрешающей выбивать ковры во дворе, не предусмотрено. Однако деяние может рассматриваться как объективная сторона других правонарушений.

«Наиболее применимы, что признается и самими органами власти, это региональные нормы по соблюдению чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха. Максимальный штраф зафиксирован в Московской области, где за нарушение этих правил установлен штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей для граждан», - сказал Андрей Моисеев.

Кроме того, ответственность за выбивание ковров может наступить по закону о тишине. В этом случае нужно руководствоваться региональным законодательством о времени и днях, когда можно проводить шумные работы, пишет РИА Новости.

«Наиболее применимы, что признается и самими органами власти, это региональные нормы по соблюдению чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха. Максимальный штраф зафиксирован в Московской области, где за нарушение этих правил установлен штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей для граждан», - сказал Андрей Моисеев.

Кроме того, ответственность за выбивание ковров может наступить по закону о тишине. В этом случае нужно руководствоваться региональным законодательством о времени и днях, когда можно проводить шумные работы.