Общество

35 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечают 15 февраля.

Начиная с 2011 года в России 15 февраля отмечается важная памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Она утверждена Федеральным законом. Ранее дата неофициально отмечалась как День воина-интернационалиста.

Военный конфликт на территории Демократической республики Афганистан, в котором принимал участие ограниченный контингент советских войск, начался для СССР 25 декабря 1979 года. Советские войска покинули Афганистан 15 февраля 1989 года.

Война в Афганистане унесла жизни более 14 тысяч солдат и офицеров, общие потери Советского Союза составили более 15 тысяч человек. В боях погибли 89 псковичей, из них более половины посмертно награждены орденами и медалями, трое военнослужащих получили звание Героя Советского Союза. Этот день стал символом верности боевому братству и днём памяти обо всех россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым жестоким и кровопролитным полем боя, развёрнутым после Великой Отечественной войны. В декабре 1979 года Политбюро ЦК КПСС официально приняло решение о вводе советских войск в Афганистан. Но, как известно, в Советском Союзе долгие годы правда об афганской войне скрывалась, солдат и офицеров называли нейтральным словом «интернационалисты», умалчивая истинную роль участников военной кампании, пишет calend.ru.

15 февраля вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и других российских военнослужащих, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны.

Эта дата введена в знак памяти о россиянах, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами страны после Второй мировой войны, выполняя взятые СССР и РФ международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.