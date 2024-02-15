О летчиках истребительной авиации расскажут псковичам

Очередные Александро-Невские беседы состоятся в воинском храме святого князя Александра Невского в Пскове 22 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
Тема мероприятия: «Летчики истребительной авиации – кавалеры ордена Александра Невского (269-я истребительно-авиационная дивизия в Псковско-Островской наступательной операции летом 1944 года)». В качестве лектора выступит старший научный сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника Юрий Конов.
Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского (улица Максима Горького, 67). Мероприятие начнётся в 18:00.
Справки по телефону: 8(8112)72-14-41.