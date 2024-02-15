Общество

«Мужской разговор» со студентами псковского колледжа провел Юрий Бурлин

«Мужской разговор» со студентами Псковского политехнический колледжа в региональном избирательном штабе в Пскове провел депутат Псковской городской Думы по центральному округу, руководитель строительной компании, член псковского отделения мотоклуба «Ночные волки», вице президент отделения «Опора России» Юрий Бурлин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.

Фото здесь и далее: избирательный штаб Псковской области

В формате диалога на равных Юрий Бурлин рассказал о своём пути к успеху, поделился с подростками настоящими мужскими секретами, дал ценные советы.

«Можно быть причиной чего-то, можно стать следствием. Главное, вовремя понять, кем вы хотите быть», - сказал Юрий Бурлин.

Молодые люди интересовались разными сферами жизни спикера, он искренне делился своей жизненной философией и личным примером.

Говорили о производственной практике, китайских автомобилях, ориентире рынка, крупных автомобильных компаниях, спорте, мотоциклах, ответственности мужчины перед семьёй и обществом.

Ребята запомнили правило 10 тысяч часов, которого придерживается Юрий Бурлин, и усвоили, что если чего-то хотят в жизни добиться, начинать что-то делать нужно уже сейчас.