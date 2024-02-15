Общество

Печорские «Счастливчики» примут участие во Всероссийской битве хоров

Коллектив Печорского районного центра культуры «Счастливчики» поборется за звание лучшего хора среди лучших 150 хоровых команд России. Ансамбль прошел отбор в полуфинал Всероссийского конкурса «Битва хоров», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: группа коллектива в социальных сетях

Детский эстрадный хор выступит в номинации «Эстрадный хор» среди участников первой возрастной категории: 14–18 лет. Полуфинальные и финальные испытания пройдут на федеральной территории «Сириус» в рамках Всемирного фестиваля молодежи — 2024.

Финалистов определит оценочная комиссия из влиятельных деятелей культуры и экспертов музыкальной индустрии России.

Напомним, печорский хор уже поднимался на победный пьедестал Всероссийской битвы хоров. Тогда он носил название «Лакки Лайк». В 2021 году коллектив занял 3-е место конкурса, в 2022 и 2023 годах вошел в тридцатку лучших эстрадных хоров и выиграл путевку на фестиваль «Таврида» Крым.

Участники печорского хора 1 февраля 2024 года спели гимн России вместе с президентом Владимиром Путиным на сцене Международного выставочного форума «Россия» в рамках закрытия Конгресса «Движение первых».

Художественный руководитель коллектива - Анна Самсонова, музыкальный руководитель - Павел Самсонов, хореограф - Ксения Маэста.

Всероссийский конкурс «Битва хоров» проводится с целью реализации творческого потенциала населения РФ, сплочения, расширения круга интересов, выявления талантливых и одаренных представителей хорового искусства, поддержки и развития музыкального хорового творчества, творческого сотрудничества хормейстеров из разных регионов страны.

Конкурс проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Федерального агентства по делам молодежи, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», АНО «Большая перемена».