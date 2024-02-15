Общество

Андрея Анисимова допустили к дальнейшему участию в конкурсе на должность руководителя областного Фонда капремонта

По результатам первого этапа открытого конкурса на замещение должности руководителя Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области к дальнейшему участию в конкурсе допущен Андрей Анисимов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по строительству и ЖКХ.

Кандидата Оксану Лапшину не включили в список кандидатов, допущенных к дальнейшему участию в конкурсе по основанию подпункта «б» пункта 20 Порядка проведения конкурса.

Напомним, Андрей Анисимов исполняет обязанности руководителя регионального фонда капремонта.