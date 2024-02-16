Общество

Конкурс фотографий на тему «Моя спортивная зима» пройдет в Пскове

Псковский городской молодёжный центр приглашает псковичей в возрасте от 14 до 35 лет принять участие в онлайн-фотоконкурсе «Зимние забавы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский городской молодежный центр

По итогам конкурса будет выделено три победителя – они получат памятные призы и грамоты от организаторов. Остальным участникам будут высланы благодарности за участие в электронном виде.

Приём заявок – до 21 февраля включительно, результаты разместят в сообществе Молодёжного центра Пскова 1 марта.