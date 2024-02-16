Общество

Профессиональная подготовка слушателей завершилась в Псковском филиале университета ФСИН

Профессиональная подготовка младшего начальствующего состава УИС завершилась в Псковском филиале университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в университете.

В образовательной организации состоялся выпуск слушателей курсов профессионального обучения сотрудников из УФСИН России по Республике Карелия, Смоленской, Новгородской областям.

За месяц обучения в Псковском филиале университета слушатели изучили теоретические дисциплины, включающие в себя правовые и организационные основы деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, прошли физическую и огневую подготовку.

Все выпускники успешно сдали квалификационный экзамен по изученным дисциплинам и получили свидетельства о прохождении профессиональной подготовки по должности служащего «Младший инспектор», которые им вручил начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев.

Лучшим выпускникам была объявлена благодарность от руководства образовательной организации.