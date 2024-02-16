Общество

Упаковывать борщ для отправки в посылке учили псковичей

К акции «Тепло для героя», которая проходит в рамках реализации партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение», присоединились неравнодушные псковичи и познакомились с волонтёрской группой «Щи и Борщи» в Штабе общественной поддержки Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.

Фото здесь и далее: Штаб общественной поддержки Псковской области

Организатором проведения мероприятия выступила «Единая Россия» совместно с молодогвардейцами.

«Щи и Борщи» – это инициативная группа добровольцев Псковской области, которые организовались для объединения своих усилий в приготовлении сухих супов для отправки на передовую российским бойцам.

Гости штаба узнали, что такое домашний суп в кармане, «Сухой душ», чай «Псковский антигриппин», походная молочная каша, а также секрет приготовления энергетических батончиков и различных мазей. Они своими глазами увидели продукцию, о существовании которой даже не подозревали и смогли принять участие в фасовке еды, которая отправляется на передовую и кормит псковских бойцов уже второй год.

«Мы группа поваров-волонтёров, которая готовит сублимированную еду для наших защитников в зоне СВО. Цель – обеспечить наших солдат питательной и вкусной едой, так как еда сохраняет все свои свойства и ребятам приезжает полноценная пища», – рассказала участница волонтëрской группы «Щи и борщи» Юлия Карпова. Так, в 2024 году было отправлено 6 037 порций супов быстрого приготовления и 4 140 супов долгого приготовления.

После знакомства со спектром деятельности волонтеров гости мероприятия смогли принять участие в мастер-класс по приготовлению сублимированного борща и фасовке еды, которую отправляют на передовую бойцам СВО.