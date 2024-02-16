Общество

Дмитрий Марков сыграл фотографа в невышедшем эпизоде «Жены Чайковского»

Известный псковский фотограф Дмитрий Марков сыграл фотографа в невышедшем эпизоде художественного фильма российского режиссёра Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского», об этом Серебренников сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Кирилл Серебренников / Telegram

По словам Кирилла Серебренникова, этот эпизод будет в новой версии, которая еще не вышла. Напомним, премьера картины «Жена Чайковского» состоялась в мае 2022 года в рамках основной программы Каннского кинофестиваля.

Дмитрий Марков умер сегодня, 16 февраля, ему был 41 год.