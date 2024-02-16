Общество

Массажные кабинеты ремонтируют в Псковской областной больнице

Ремонт в двух массажных кабинетах отделения ЛФК начали в Псковской областной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медучреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная больница

В кабинетах заменили окна, положили плитку там, где будут раковины, обновят сантехнику, восстановят пол и заменят линолеумное покрытие. Также в рамках ремонта выполнят частичную замену труб горячего и холодного водоснабжения, установили запорную арматуру на батареи, заменили электропроводу. Освещение будет осуществляться современными энергосберегающими светодиодными лампами.

Всего таких кабинетов в больнице пять. В них делают лечебный классический массаж. За день процедуру проходит более 20 человек.

Ремонт также идёт сейчас в отделении хирургии.