Общество

Минтранс подготовил правила ограничений на встречи и проводы в аэропортах

Российским аэропортам могут разрешить временно ограничивать допуск провожающих и встречающих, соответствующий законопроект разработал Минтранс, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что совместно с силовыми структурами проводится совершенствование правил безопасности.

«Допускается введение временных ограничений на допуск на территорию аэропорта лиц, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов», — уточнили в Минтрансе.

Подчеркивается, что если такая мера появится, то будет носить краткосрочный характер, ее можно будет задействовать в период наибольшей опасности в конкретном аэропорту, пишет РИА Новости.

В Минтрансе добавили, что речь идет про любой аэропорт, в котором вводится наивысший уровень безопасности. Там предлагается применять меру, ограничивающую на определенный период количество находящихся лиц, не связанных с работой аэропорта или полетами.