Еще с семью бойцами спецоперации простились в Псковской области

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С семью погибшими в ходе специальной военной операции военнослужащими простились в Псковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников. В Псковской области простились с гвардии ефрейтором Михаилом Ануфриевым, ефрейтором Александром Калининым, гвардии рядовым Дмитрием Болотиным, рядовым Андреем Алексеевым, рядовым Александром Лучниковым, рядовым Ренатом Таировым, рядовым Анатолием Хорошиловым. «Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь обязательно окажем», - добавил Михаил Ведерников.