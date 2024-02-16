Еще с семью бойцами спецоперации простились в Псковской области

С семью погибшими в ходе специальной военной операции военнослужащими простились в Псковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.
В Псковской области простились с гвардии ефрейтором Михаилом Ануфриевым, ефрейтором Александром Калининым, гвардии рядовым Дмитрием Болотиным, рядовым Андреем Алексеевым, рядовым Александром Лучниковым, рядовым Ренатом Таировым, рядовым Анатолием Хорошиловым.
«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь обязательно окажем», - добавил Михаил Ведерников.