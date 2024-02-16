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Общество

Газификация Пскова началась ровно 65 лет назад

18.02.2024 18:00|ПсковКомментариев: 0

Ровно 65 лет назад началась газификация Пскова. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

«Исполком Псковского горсовета принял решение создать трест по эксплуатации газового хозяйства 18 февраля 1959 года. Первым руководителем стал Петр Ильич Баринов. С этого времени начались работы по газификации жилых домов Пскова. Уже в 1962 года в Великих Лука и Острове появились первые газовые плиты. Еще через лет газ начал приходить в другие города и населенные пункты региона. Тогда же, в 1972 году, на площади Ленина в Пскове был зажжен Факел — символ начала газификации Псковской области природным газом», – рассказал Александр Козловский.

Сегодня эти работы продолжаются. Запущена президентская программа социальной догазификации, ее по поручению Владимира Путина реализует «Единая Россия» с группой компаний «Газпром межрегионгаз». Проект находится на особом контроле секретаря Генсовета партии Андрея Турчака.

«Планомерно природное топливо приходит в дома жителей Псковщины. На этой неделе мы запустили газопровод в Бежаницах. Это стало отправной точкой догазификации всего района. В планах — организовать возможность подключения к газу 1248 домов в четырех населенных пунктах», – добавил Александр Козловский.

Теги: #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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