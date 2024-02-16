Общество

Газификация Пскова началась ровно 65 лет назад

Ровно 65 лет назад началась газификация Пскова. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

«Исполком Псковского горсовета принял решение создать трест по эксплуатации газового хозяйства 18 февраля 1959 года. Первым руководителем стал Петр Ильич Баринов. С этого времени начались работы по газификации жилых домов Пскова. Уже в 1962 года в Великих Лука и Острове появились первые газовые плиты. Еще через лет газ начал приходить в другие города и населенные пункты региона. Тогда же, в 1972 году, на площади Ленина в Пскове был зажжен Факел — символ начала газификации Псковской области природным газом», – рассказал Александр Козловский.

Сегодня эти работы продолжаются. Запущена президентская программа социальной догазификации, ее по поручению Владимира Путина реализует «Единая Россия» с группой компаний «Газпром межрегионгаз». Проект находится на особом контроле секретаря Генсовета партии Андрея Турчака.

«Планомерно природное топливо приходит в дома жителей Псковщины. На этой неделе мы запустили газопровод в Бежаницах. Это стало отправной точкой догазификации всего района. В планах — организовать возможность подключения к газу 1248 домов в четырех населенных пунктах», – добавил Александр Козловский.