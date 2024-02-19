Общество

Двух волков застрелили охотники в Новоржевском округе

Двух волков застрелили охотники в Новоржевском муниципальном округе. Об этом сообщается в группе «Сообщество охотников и рыболовов» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Сообщество охотников и рыболовов» / «ВКонтакте»

Ранее охотники добыли по одному волку в Пыталовском муниципальном округе и в Великолукском районе.

Смотрите также Волков добыли охотники в Пыталовском округе и Великолукском районе

При обнаружении следов жизнедеятельности волков в целях своевременной организации мероприятий, направленных на снижение их численности, псковичей просят незамедлительно сообщить о данных фактах охотоведу комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области по телефону: 8(911) 352-56-35.