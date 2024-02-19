Общество

Российские IT-компании активно ищут специалистов в регионах

Возможность удалённого формата работы сильно повлияла на сферу информационных технологий. При наличии «удалёнки» на одну должность может претендовать житель столичных регионов, специалист, находящийся за рубежом, а также «регионал». Основное преимущества последнего перед всеми — готовность работать за меньшее количество денег, чем его заграничный или столичный коллега, рассказал IT-эксперт аналитического центра университета «Синергия» Алексей Ермаков.

«Согласно действующему законодательству, иметь официальные трудовые отношения с иностранными резидентами — это очень сложно и накладно для работодателя. Кроме того, из-за санкций многие международные компании покинули Россию, а IT-специалистам при этом чаще всего предлагался выбор: релоцироваться или увольняться. Естественно, что многие выбрали отъезд за рубеж. А поскольку офисы крупных иностранных компаний чаще всего располагались в Москве или Санкт-Петербурге, то и отток кадров был в основном из столиц. Для специалистов из регионов переезд ближе к активной жизни столицы может стать, конечно, важным этапом в карьерном и личностном развитии. Однако в регионах сейчас активно развивается удалённая форма занятости. Она также даёт возможности для саморазвития профессионала», — сказал Алексей Ермаков.

В АНО «Цифровая экономика» журналистам рассказали, что на данном этапе особый спрос на кадры имеется в нескольких областях IT — это компании, которые занимаются ИИ (искусственным интеллектом) и защитой данных. Самый же высокий спрос профессионалов наблюдается среди инженеров DevOps, программистов PHP и data scientist и экспертов по информационной безопасности, пишет RuNews24.