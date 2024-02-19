Общество

Утверждены правила выдачи удостоверения ветерана добровольцам Росгвардии

Участники добровольческих формирований в составе Росгвардии будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Правила выдачи этого документа утверждены постановлением правительства, сообщается на сайте кабмина.

Речь идёт о гражданах, вступивших в добровольческие формирования для содействия выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии России, в ходе специальной военной операции.

Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на получение социальных льгот, полагающихся по закону. Это в том числе льготы по налогу на имущество, компенсация расходов на оплату коммунальных платежей в размере 50%, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Кроме того, гражданам, имеющим статус ветерана боевых действий, полагается ежемесячная денежная выплата.

Согласно постановлению, принимать решение о выдаче удостоверения будет специальная комиссия, созданная приказом командующего округом войск национальной гвардии России. Также комиссия будет направлять удостоверение в воинскую часть, на базе которой создано добровольческое формирование. Для того чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий, гражданин должен подать заявление на имя командира этой воинской части.

Постановлением также предусмотрено, что, если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, должностные лица воинской части, в которой проходит службу доброволец, будут заниматься их розыском самостоятельно.

Федеральный закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своём составе добровольческие формирования, был подписан президентом 25 декабря 2023 года.

Вопрос о выдаче удостоверений ветерана боевых действий участникам добровольческих формирований в составе Росгвардии обсуждался на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил 19 февраля.