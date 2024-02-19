Общество

Правительство выделило более 18 млрд рублей фонду «Защитники Отечества»

Свыше 18 млрд рублей будет направлено в 2024 году из резервного фонда кабмина на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», созданному по инициативе президента. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Средства пойдут на выполнение поставленных перед фондом задач, основной из которых является комплексное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших бойцов.

Так, для ветеранов, ставших инвалидами, предусмотрено обеспечение средствами реабилитации и адаптации жилых помещений под индивидуальные нужды. Кроме того, ветеранам и семьям погибших бойцов оказывается психологическая помощь, помощь в получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве, социальной адаптации, оформлении документов, а также по юридическим вопросам.

«Поддержка защитников – общая задача, к выполнению которой нужно относиться со всей ответственностью», – отметил Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил 19 февраля.

Глава правительства поручил министерству труда постоянно вести контроль за целевым и эффективным использованием выделенного финансирования.