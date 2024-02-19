Общество

День святого Валентина стал менее популярным среди читателей ПЛН

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (60,53%) считают, что День святого Валентина - это чуждый нам праздник, а отмечать в России следует День Петра и Февронии. Это следует из опроса, в котором принял участие 451 человек. Стоит отметить, что в 2015 году аналогичный вариант ответа выбирали всего 37,66% голосующих.

Количество респондентов, для которых празднование Дня святого Валентина стало традицией, сократилось с 5,44% в 2015 году до 4,43% в 2024 году. Также сегодня меньшее количество участников опроса считают, что 14 февраля - это хороший повод объясниться в любви (в 2015 году такой ответ выбрали 7,35%, в 2024 году - 5,54%).

3,77% проголосовавших отметили, что они не отмечают День всех влюбленных, поскольку не влюблены и поздравлять им некого (в 2015 году так ответили 9,97%). 1,33% респондентов хотели бы отметить праздник, но не могут из-за финансовых трудностей. 0,67% участников опроса заявили, что отмечают все подряд, в том числе День святого Валентина.

7,76% голосующих отметили, что не отмечали 14 февраля, поскольку им сейчас не до этого.

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