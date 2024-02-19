Общество

Три вуза Псковской области представили в День науки и университетов на ВДНХ

Три ведущих вуза региона были представлены на экспозиции Псковской области Международной выставки-форума «Россия», проходящей на ВДНХ, в День науки и университетов Форума национальных достижений. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от пресс-службы правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

ПсковГУ продемонстрировал свои научные разработки и рассказал о Передовой инженерной школе. Кроме того, посетителям стенда были презентованы уникальные научные экспонаты и макеты.

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта представила научную методику повышения физических качеств с помощью метода парной ассоциативной стимуляции и продемонстрировала магнитный стимулятор (реальный действующий образец) в действии. Прибор позволяет прямо через одежду вызывать безболезненное сокращение мышц рук и ног.





Великолукская Государственная сельскохозяйственная Академия знакомила посетителей псковского стенда с микро-растениями картофеля, выставочными экземплярами органических минеральных удобрений и стимуляторов роста для растений, разработанных при содействии ВУЗа. Была представлена и энтомологическая коллекция чешуекрылых насекомых (бабочек) Псковского края.

Также посетители смогли принять участие в интерактивных викторинах и развивающих играх.