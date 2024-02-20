Общество

Ирина Иванова: Власть делает все, чтобы не создать новые долгострои

Власть должна находить баланс между интересами населения и сроками реализации проектов благоустройства, поскольку на сегодняшний день все проекты реализуются в конкретные сроки и затягивать их нельзя. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы — команда Бориса Андреевича Елкина (главы Пскова — ред.), и он как градоначальник как только начал работать, продемонстрировал открытость для общества и обсуждение любых наболевших вопросов, - заметила Ирина Иванова. - Но не соглашусь, что нужно спрашивать по каждой ситуации, поскольку в том числе инертность общества по некоторым вопросам может затянуть реализацию проектов, и власти нужно балансировать между интересами горожан и скоростью реализации проектов».

Она пояснила, что деньги зачастую выделяет федеральный центр, и он ставит задачу показать результат в сжатые сроки.

«У нас есть долгострои, но сейчас власть делает все, чтобы больше не было долгостроев. Например, пешеходный мост через реку Пскову — мы должны сдать его в этом году, и других вариантов нет. То же самое было с Троицким мостом», - пояснила Ирина Иванова.

Гостья студии пояснила, что в случае промедления появляется в том числе угроза изъятия выделенных федеральных средств.

При этом некоторые проекты до реализации обсуждают с горожанами. Например, общественное обсуждение ждет проект благоустройства сквера напротив Рижской гостиницы в Пскове.