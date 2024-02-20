Ирина Иванова: Власть делает все, чтобы не создать новые долгострои

Власть должна находить баланс между интересами населения и сроками реализации проектов благоустройства, поскольку на сегодняшний день все проекты реализуются в конкретные сроки и затягивать их нельзя. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она пояснила, что деньги зачастую выделяет федеральный центр, и он ставит задачу показать результат в сжатые сроки.
«У нас есть долгострои, но сейчас власть делает все, чтобы больше не было долгостроев. Например, пешеходный мост через реку Пскову — мы должны сдать его в этом году, и других вариантов нет. То же самое было с Троицким мостом», - пояснила Ирина Иванова.
Гостья студии пояснила, что в случае промедления появляется в том числе угроза изъятия выделенных федеральных средств.
При этом некоторые проекты до реализации обсуждают с горожанами. Например, общественное обсуждение ждет проект благоустройства сквера напротив Рижской гостиницы в Пскове.