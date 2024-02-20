Общество

Идет поиск нового директора предприятия «Парки и ярмарки города Пскова»

Нового директора муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова» ищут в областном центре. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Нужно комплексно смотреть на развитие Детского парка. Нужно учитывать, что управление парком осуществляет муниципальное предприятие "Парки и ярмарки города Пскова", сейчас мы смотрим кандидатуры на место директора, предыдущий директор уволилась», - рассказала Ирина Иванова.

В планах — привести в порядок аттракционы. Гостья студии отметила, что в Детском парке должны остаться аттракционы для маленьких детей. Также планируется переориентировать торговлю в Детском парке на местную продукцию.

«Необходимо предусматривать видоизменение Детского парка. Здесь торгуют сладкой ватой, здесь поделки китайского производства. Это не про изюминку Пскова, это не про мастеров. Мы как раз делаем акцент на мастерах, которые у нас есть в большом количестве. Мы должны показывать наш индивидуальный псковский продукт, как это сделано на улице Пушкина», - привела пример Ирина Иванова.