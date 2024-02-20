Общество

Сотрудники Псковского облсовпрофа станут тренерами по оказанию первой помощи

Сотрудники Псковского облсовпрофа Елена Иванова и Светлана Артемьева прошли обучение по программе оказания первой помощи на базе регионального отделения Российского Красного Креста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Тренинг по дополнительной профессиональной программе РКК «Тренер по подготовке преподавателей (инструкторов) обучения населения навыкам оказания первой помощи» позволит сотрудникам проводить мастер-классы по первой помощи для членов профсоюза.

Инструкторы Александр Гирилюк и Анна Гирилюк отметили, что качественное обучение первой помощи, которое основано на доказательной медицине и при этом является доступным для всех желающих, будет способствовать развитию более благополучного и здорового общества, а принятие срочных мер и оказание правильной первой помощи играет важную роль в спасении жизни пострадавшего.

«Первая помощь является важным первым шагом на пути к эффективному и быстрому реагированию при чрезвычайных ситуациях, который может помочь минимизировать травмы и страдания, повысить шансы на выживание. При угрожающих жизни ситуациях ни одна служба быстрого реагирования в мире не сможет среагировать так быстро, как оказавшийся рядом человек. Поэтому знание основ оказания первой помощи может сохранить человеческую жизнь и избежать серьезных последствий», - добавили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.