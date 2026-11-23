На строительство нового больничного комплекса Пыталовского филиала Островской межрайонной больницы могут выделить 385 643 407 рублей, следует из документов, опубликованных на портале Единой информационной системы в сфере госзакупок.

Планируется построить основное здание больничного комплекса, а также станцию скорой медицинской помощи. Заказчиком выступает правительство Псковской области. Строение будет считаться объектом капитального строительства. Строительство начнется со второго месяца после подписания контракта.

Подрядчика планируется определить 3 декабря. Закончить строительство он должен будет до 30 сентября 2027 года.