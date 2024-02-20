Общество

Псковичи смогут оформить eSIM МТС с красивым номером в Telegram

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о запуске продаж eSIM в мессенджере Telegram. Псковские пользователи смогут выбрать не только тариф, но и красивый номер, при этом процесс покупки занимает около пяти минут, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото: МТС

Приобрести eSIM МТС можно в боте Telegram. Перед выбором пользователь должен убедиться, что его устройство поддерживает технологию, затем выбрать подходящий тариф и номер телефона. После подтверждения личности через МТС ID он сможет активировать eSIM на своем гаджете с помощью QR-кода. Виртуальная SIM-карта (eSIM) работает точно так же, как и физическая: абонент может управлять тарифами и дополнительными услугами, отслеживать и пополнять баланс.

«Формат виртуальной SIM-карты набирает популярность у большинства россиян, в том числе и жителей Псковщины. Он позволяет сохранять весь функционал привычной SIM-карты, при этом подключая на один смартфон несколько номеров и комбинируя преимущества разных тарифов. Теперь оформить виртуальную "симку" еще проще – сделать это можно прямо в чат-боте Telegram, не покидая пределов своей квартиры», — прокомментировала директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

По данным Big Data МТС, чаще всего eSIM покупают молодые люди в возрасте 24-35 лет, на них приходится 27% продаж, а также подростки (22%). 70% пользователей виртуальных SIM-карт – мужчины. 58% устройств, в которых используется eSIM, - это гаджеты Apple (самый популярный смартфон с eSIM – iPhone 11), 16% - это терминалы оплаты, устройства Samsung на третьем месте.