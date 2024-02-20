Общество

Около 20 тысяч псковских школьников ежемесячно участвуют в мероприятиях по цифровой грамотности

Мероприятия по цифровой грамотности и информационной безопасности реализуются во всех общеобразовательных организациях Псковской области. Около 20 тысяч школьников ежемесячно участвуют во всероссийских «Уроках Цифры», «Цифровом ликбезе», а также уроках, направленных на развитие ключевых компетенций цифровой экономики, в том числе повышение цифровой грамотности детей, обучению безопасному поведению в Сети и противостоянию киберугрозам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Урок цифры» проводится при поддержке президентского национального проекта «Цифровая экономика». Это всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий. Он предоставляет возможность российским школьникам получить знания от ведущих технологических компаний.

Кроме того, в Псковской области реализуется комплекс мероприятий, направленный на предупреждение нарушения прав несовершеннолетних в Сети. Данные мероприятия организованы среди несовершеннолетних, их родителей, специалистов, работающих с детьми.

В прошлом году проведено более 1 тысячи мероприятий по правовому просвещению несовершеннолетних.

Серьезная работа ведется и по созданию для детей и подростков безопасных интернет-ресурсов. Образовательные организации Псковской области подключены к отечественной информационно-коммуникационной платформе «Сферум», в которой реализован мессенджер для всех участников образовательного процесса. В прошлом году более 26,3 тысячи школьников и порядка 4,1 тысячи педагогических работников Псковской области активно используют платформу «Сферум».

В целях внедрения позитивного контента 152 образовательные организации подключены к ФГИС «Моя школа», интегрированной с РИС «Цифровое образование Псковской области», используется цифровой образовательный контент Академии Минпросвещения России.