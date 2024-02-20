Общество

«Урок мужества» прошел в вечерней школе №1 в Пскове

Сотрудники УМВД России по городу Пскову совместно с общественниками организовали для старшеклассников вечерней школы №1 «урок мужества», приуроченный ко Дню защитника Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Вместе с заместителем председателя Общественного совета при УМВД России по городу Пскову, ветераном боевых действий в Афганистане, участником контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе и миротворческой миссии в Югославии майором запаса Сергеем Карпухиным учащиеся обсудили актуальную тему патриотизма.

Гость рассказал ребятам о разных этапах своей жизни, о своем становлении как офицера, которое началось со срочной службы в воздушно-десантных войсках на территории Республики Афганистан. Именно там, участвуя в боевых действиях на афганской земле, он принял твердое решение навсегда связать свою жизнь с армией, со служением Отечеству. Закончил высшее военное училище и, уже став командиром, не раз вспоминал о суровых армейских буднях, о примерах настоящей дружбы и взаимовыручки среди однополчан.

Сергей Карпухин рассказал собравшимся не только о своих родителях, приближавших победу на фронте и в тылу, но и о подвигах солдат и офицеров, с которыми ему довелось служить в разных регионах и других «горячих точках» - на Северном Кавказе и в Югославии. Говорил Сергей Карпухин о мужестве, стойкости и в повседневной жизни. Он акцентировал внимание аудитории на необходимости занимать активную жизненную позицию, не быть равнодушными к происходящим в обществе событиям, стремиться приобретать новые навыки и знания.

Другой актуальной темой для разговора стала проблема ответственного поведения на дороге. Старший инспектор по пропаганде Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову капитан полиции Юлия Федорова призвала учащихся не пренебрегать требованиями Правил дорожного движения, не подвергаться соблазну управления транспортными средствами, не имея водительского удостоверения. Она посоветовала также быть предельно внимательными при пересечении проезжей части, использовать светоотражающие элементы и ремни безопасности.

Гостья из полиции поздравила юношей и девушек с наступающим праздником и вручила в подарок светоотражающие элементы. А они, в свою очередь, поблагодарили членов Общественного совета при УМВД России по городу Пскову и стражей правопорядка за эту интересную встречу и вручили ветерану цветы.