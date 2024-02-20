Общество

Посвященные воинам-защитникам «Разговоры о важном» провели в псковском СИЗО

«Разговоры о важном», посвященные воинам-защитникам, в том числе жизненному пути одного из величайших героев русской истории Федору Ушакову, провели в учебно-консультационном пункте СИЗО-1 в Пскове в преддверии праздника Дня защитника Отечества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, 23 февраля исполняется 280 лет со дня рождения Федора Ушакова.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Как рассказала классный руководитель учебно-консультационного пункта Наталья Афанасьева, в ходе занятия обучающиеся познакомились с фактами биографии и военными походами прославленного флотоводца, а также посмотрели документальный фильм «Непобедимый адмирал Ушаков». Полученные знания они проверили в рамках викторины, посвященной военным профессиям. В завершении классного часа участники занятия оформили информационный стенд и прочитали отрывки художественных произведений патриотической тематики.

«Сегодня на занятии мы вспомнили важные исторические события и важных исторических личностей. Федор Ушаков сегодня символизирует мужество и преданность России, и поэтому его день рождения стал неразрывно связан с Днем защитника Отечества. Оба события напоминают нам о важности военной службы, о том, что защита Родины – долг каждого гражданина», - подвела итог классного часа педагог учебно-консультационного пункта.