Общество

Сотрудники псковского УФСИН организовали благотворительную акцию по сдаче крови

Сотрудники и пенсионеры аппарата управления и отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области сдали кровь в областной Станции переливания крови. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: УФСИН России по Псковской области

Акцию приурочили к предстоящему празднованию 145-летия уголовно-исполнительной системы, а также Дню защитника Отечества.

Среди участников были как новички, так и те, кто сдает кровь постоянно. В пресс-службе ведомства отметили, что в благотворительной акции приняли участие два «Почетных донора России». Так, старший инспектор отдела организации службы охраны регионального УФСИН Ага Мехтиев сегодня стал донором юбилейный, 50-й раз. Впервые он сдал кровь в 2012 году будучи курсантом Псковского юридического института ФСИН России. С тех пор регулярно это делает, охотно откликается на срочные вызовы медицинского учреждения. В свои неполные 30 лет молодой человек помог нуждающимся людям более чем 20 литрами собственной крови. Год назад Ага Мехтиев был удостоен звания «Почетный донор России».

«Каждый человек, сдающий кровь в благородных целях, понимает важность своевременной помощи, которая может спасти чью-то жизнь», - отметил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Дмитрий Алексеев, принявший участие в донорской акции.

«На протяжении нескольких лет сотрудники учреждений, подведомственных УФСИН, один раз в квартал посещают станцию переливания крови Псковской области, что говорит о высокой степени ответственности и неравнодушии к судьбам пациентов больниц и военных госпиталей региона»,- добавили в пресс-службе ведомства.