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В МВД посоветовали немедленно блокировать карту при переводе денег мошенникам

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При переводе денег мошенникам или передаче им данных банковской карты необходимо немедленно прекратить общение, связаться с банком и заблокировать карту. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

В ведомстве пояснили, что следует позвонить в банк по официальному номеру, сообщить о подозрительной операции и уточнить, можно ли её остановить. Также необходимо заблокировать карту или доступ к счёту.

Если есть основания полагать, что личные данные оказались у злоумышленников, нужно сохранить переписку, номера телефонов, чеки, скриншоты и записи разговоров, а затем обратиться в полицию. Если мошенникам передали пароли от аккаунтов, следует восстановить доступ к ним и сменить пароли, пишет ТАСС.

В МВД отдельно подчеркнули, что нельзя переводить дополнительные деньги якобы для возврата похищенных средств, платить комиссию за помощь, устанавливать неизвестные программы по указанию незнакомцев или продолжать выполнять их инструкции.

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