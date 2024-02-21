Общество

Праздничные мероприятия пройдут в торговых комплексах Пскова

Торговые комплексы в Пскове подготовили праздничные программы ко Дню защитника Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятий.

Праздничный «OGONEK» пройдет в торговом комплексе «ПИК60» 23 февраля. «Яркая праздничная программа будет подготовлена специально к главному мужскому празднику! Не обойдется без сюрпризов и подарков! Это будут яркие творческие выступления и неповторимые эмоции! Специально для гостей праздника в этот день пройдут спортивные выступления на пилоне от "ViKi SPORT| hoop, pole&jumping"», - поделились организаторы.

Начало мероприятия в 15.00. Вход свободный.

С музыкальной программой выступит Кристина Евдокимова в центральном атриуме торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» 24 февраля.

Кристина Евдокимова является победителем всероссийского телевизионного конкурса «Золотой голос России», на котором председателем жюри была Любовь Казарновская, участницей гала-концерта в Большом Кремлёвском дворце, лауреатом 1-ой степени 1-ого Всероссийского конкурса патриотической песни. Кристина Евдокимова представляла Псковскую область в театре «Русской песни» с оркестром имени Юрия Силантьева. Помимо прочего, Кристина является лауреатом 1-ой премии «Молодёжь Псковщины» 2011 и 2015 годов в номинации «Искусство», а также лауреатом многих других конкурсов и фестивалей (эстрадного и академического вокала) в разных городах России.

Начало музыкальной программы в 17.00. Вход свободный.

Мужской день пройдет в торговом центре «Максимус» 24 февраля. «Гостей мероприятия ждет веселый праздник в честь Дня защитника Отечества, который состоится в атриуме у магазина Kari. Весело будет как взрослым, так и детям!» - добавили организаторы мероприятия.

В сценарии праздничной программы выступление творческих коллективов и гостей шоу - акробатическое шоу от «ViKi SPORT| hoop, pole&jumping».

Начало мероприятия в 15.00. Вход свободный.