Общество

Инструкторы студенческого корпуса спасателей провели мастер-класс в Пскове

Инструкторы Псковского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей провели мастер-класс по оказанию первой помощи в экстремальных ситуациях в региональном избирательном штабе в Пскове. На мероприятие пришли общественники, волонтеры, молодежь, сообщили Псковской Ленте Новостей в штабе.

Фото здесь и далее: региональный избирательный штаб

В ходе проведения мастер-класса инструкторы с использованием настоящего медицинского оборудования и манекена рассказали о порядке действий в экстренной ситуации. Особое внимание они уделили вопросам сохранения самоконтроля, вызову экстренных служб, поддержанию жизни пострадавшего до приезда скорой помощи.

Затем на манекене желающие отработали проведение непрямого массажа сердца во время сердечно-легочной реанимации. Гости мероприятия узнали, что эту манипуляцию могут выполнять как практикующие специалисты, так и немедицинский персонал.

«Недостаточно просто знать теорию проведения экстренных мероприятий при угрожающих жизни состояниях, необходимо регулярно отрабатывать и повторять их на практике», – подчеркнули инструкторы.

В ходе мастер-класса по оказанию первой помощи участники сформировали базовые представления о правилах оказания первой помощи, практические навыки оказания первой помощи и поведения в различных угрожающих жизнью и здоровью ситуациях, а также узнали о принципах неравнодушного отношения к проблемам окружающих и поняли важность готовности прийти на помощь нуждающимся, подвели итог в региональном избирательном штабе.