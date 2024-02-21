Общество

80 общественных территорий примут участие в голосовании за благоустройство в Псковской области

Подготовку к проведению рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил со своим заместителем Игорем Шатурным, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона напомнил о серьезной роли, которую проект ФКГС президентского национального проекта «Жилье и городская среда» играет в обновлении общественных пространств, делая города и поселки региона более комфортными и современными: «В рамках этого проекта в нашем регионе многие территории уже приведены в порядок. В прошлом году в голосовании приняло участие более 74 тысяч человек. Уверен, что и в этом году люди будут активно голосовать».

Михаил Ведерников и Игорь Шатурный обсудили разные направления подготовки к голосованию, которое пройдет весной этого года. Особое внимание было приковано к организации работы волонтерского штаба. Для помощи жителям сформирована серьезная команда добровольцев, которая уже сейчас насчитывает более 380 человек.

В Псковской области в этом году в рейтинговом голосовании по выбору объектов для благоустройства примут участие около 80 общественных территорий.

Михаил Ведерников поинтересовался и тем, как ведется подготовка к благоустройству объектов, которые стали победителями в прошлом году. Вице-губернатор рассказал, что в 2023 году на голосование было вынесено 83 территории, из которых отобрано 36. На их обновление выделено в общей сложности более 140 млн рублей. «До всех муниципалитетов эти средства доведены. В настоящее время законтрактовано более 60%. До конца марта все конкурсы будут проведены, подведем их итоги и определим подрядчиков», — подчеркнул Игорь Шатурный.

Только за последние два года благоустроено около 80 общественных территорий. На эти цели направлено более 320 млн рублей. Игорь Шатурный представил губернатору территории, где работы завершены, они стали излюбленным местом для отдыха жителей и гостей региона. Глава региона в свою очередь поручил вице-губернатору держать реализацию проекта на особом контроле.

Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» — дать новый импульс развитию муниципалитетов в России: благоустраиваются общественные пространства (набережные, места отдыха, парки, скверы, улицы, спортивные площадки), а также реализуются проекты всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. По решению президента России Владимира Путина федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» продлен до 2030 года.