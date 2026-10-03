Пять специалистов провели диспансеризацию в одной из деревень Дновского округа

Выезд пяти медицинских работников в фельдшерско-акушерском пункте деревни Крутец Дновского муниципального округа организовали в филиале «Дедовичский» с целью проведения диспансеризации населения, сообщили в канале Порховской межрайонной больницы в мессенджере Мах.

Фотографии: Порховская межрайонная больница / Мах

В составе выездной бригады работали врач-терапевт Павел Лукин, медицинская сестра Любовь Колтовская, а также фельдшеры Марина Осипова, Татьяна Лебедева и новый молодой фельдшер Снежана Яковлевна.