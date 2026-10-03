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Пять специалистов провели диспансеризацию в одной из деревень Дновского округа

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Выезд пяти медицинских работников в фельдшерско-акушерском пункте деревни Крутец Дновского муниципального округа организовали в филиале «Дедовичский» с целью проведения диспансеризации населения, сообщили в канале Порховской межрайонной больницы в мессенджере Мах.

Фотографии: Порховская межрайонная больница / Мах

В составе выездной бригады работали врач-терапевт Павел Лукин, медицинская сестра Любовь Колтовская, а также фельдшеры Марина Осипова, Татьяна Лебедева и новый молодой фельдшер Снежана Яковлевна.

 
«Выражаем благодарность медицинским работникам за внимательное отношение к пациентам, а жителям — за ответственный подход к собственному здоровью и активное участие в диспансеризации», — добавили в учреждении.
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