Общество

Эксперты назвали причины низких цен на домашний интернет в России

Стоимость домашнего интернета в России — одна из самых низких в мире. Такая тенденция сохраняется в первую очередь благодаря высокой конкуренции и развитой инфраструктуре. Из чего складывается стоимость домашнего интернета и будет ли она расти, ответили эксперты.

На конец 2023 года средняя цена проводного широкополосного доступа по тарифам со скоростью 100 Мбит/с в России составляла $5,6, в то время как в Норвегии, самой «дорогой» стране рейтинга, к примеру, почти достигала $89, такие данные приводит «Фонтанка» со ссылкой на исследование Picodi.

Среди причин такого разрыва — большой спрос на высокоскоростной интернет в России. Провайдеры вынуждены конкурировать, что приводит к снижению цен, заявил вице-президент — директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов. Он отметил, с первых шагов развития интернета в России сложилась конкурентная среда, и интернет-монополистов в стране сейчас нет. Провайдеры стремятся к превосходству друг над другом, предлагают широкий спектр услуг и опций, при этом снижая цены.

«Помимо этого, правительство РФ активно развивает телекоммуникационную инфраструктуру, предоставляя компаниям, инвестирующим в эту сферу, налоговые льготы и другие формы поддержки, — рассказал он. — Все эти факторы вместе способствуют более низким ценам на высокоскоростной интернет в России по сравнению с другими странами».

По мнению руководителя информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Дениса Кускова, цены на домашний интернет все равно растут.

«Наше агентство ежегодно опрашивает руководителей компаний — операторов связи — с просьбой ответить на вопросы по основным проблемам, — поделился он. — В том числе, в конце прошлого года мы задавали вопрос, насколько, по их мнению, они будут увеличивать цены в 2024 году. 82% сказали, что это будет где-то 10–12% в среднем. Можно сказать, что последние два года показатель в 12–15% — это та планка, на которую стабильно увеличивается стоимость услуг».

Повышение стоимости интернета с годами — это адекватная ситуация, считает Александр Логинов. При этом процент повышения тарифов обычно ниже уровня инфляции. По его словам, учитывая изменения экономических условий и постоянный рост объема интернет-трафика, операторам необходимо обеспечивать высокую надежность и качество услуг, стабильную работу инфраструктуры, что в свою очередь также влияет на изменение тарифов. Это закон любого рынка, не только телекоммуникационного.

«Провайдеры могут увеличивать стоимость услуг, чтобы покрыть возрастающие затраты на содержание и развитие инфраструктуры: покупку нового оборудования и материалов, обновление программного обеспечения, оплату труда персонала и так далее, — продолжил Александр Логинов. — В декабре "Ростелеком" скорректировал некоторые архивные тарифные планы на услуги интернет-доступа для пользователей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Индексация была ниже уровня инфляции, составив в среднем 5,8% (или 29 рублей)».

Эксперты также отмечают, что задолго до 2022 года в России озаботились вопросами импортозамещения в телекоммуникационной сфере. Как рассказал Александр Логинов, замена иностранного оборудования на отечественное — процесс небыстрый, очень финансово затратный, и не каждая компания может его себе позволить.

«Например, оптоволокно от российских производителей компания приобретает уже много лет, а в последнее время начала создавать внутри себя промышленный кластер для производства различного оборудования, — заметил он. — Наши продукты для населения — видеосервис Wink, платформа "Ростелеком Ключ" (для управления жилыми домами) — входят в реестр отечественного ПО. В целом сегодня в России для ускорения импортозамещения предприятия не только самостоятельно занимают освободившиеся ниши, но и происходят коллаборации, заключаются форвардные контракты для обеспечения заказов на годы вперед для того, чтобы на начальном этапе компании могли инвестировать и знать, что предприятие будет работать, а продукция будет востребована».

Невысокий рост цен на интернет-услуги в России — это показатель достаточного запаса прочности телекоммуникационной инфраструктуры, наличия нужных компетенций у провайдеров, достаточного уровня импортозамещения, уточнил эксперт.

«Процесс импортозамещения в данной сфере чуть проще, чем в сотовой связи, где в принципе сейчас вообще нет импортозамещения, — подчеркнул Денис Кусков. — Здесь у нас ставятся определенные активные устройства российского производства, правда, из комплектующих Китая. Учитывая, что мы на протяжении десятков лет использовали другие системы, конечно, пока это происходит не повсеместно, и не выместило то, что применялось раньше».

Представители билайна считают, что будущее рынка домашнего оптоволоконного интернета определится ростом количества домашних устройств, подключенных к интернету и управляемых через интернет, а также ростом скоростей и трафика.

«Рынок будет развиваться, — подытожил Александр Логинов. — Прежде всего будет расти спрос на более высокие скорости. Уже сегодня у нас дома у каждого несколько умных гаджетов, привязанных к Wi-Fi: умные пылесосы, лампочки, мультиварки и прочее. Провайдерам предстоит обеспечивать высокие скорости домашнего интернета для решения более "тяжелых" задач и использования большего числа устройств одновременно без потери качества подключения».