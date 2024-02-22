Общество

Мероприятия в память об Александре Матросове прошли в Локнянском округе

Автопробег «Потягнем за Отечество», посвященный 100-летию со Дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова,

состоялся в Локне сегодня, 22 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Колонна стартовала с площади Ленина в Локне до места подвига Александра Матросова в деревне Чернушки. Автопробег прошел при поддержке Псковского регионального отделения РВИО.

Затем у мемориала на месте гибели героя начался памятный митинг. В нем приняли участие заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин, руководитель местного отделения Российского военно-исторического общества в Великих Луках, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков, общественники, жители округа, школьники и другие.

Продолжатся мероприятия спортивными соревнованиями между школьниками. Кроме того, там организовали выставку оружия и полевую кухню.

Также с 22 по 24 февраля в Локнянском сельскохозяйственном колледже пройдет XXIV традиционный региональный турнир по боксу класса «Б», посвященный памяти Александра Матросова. Торжественное открытие назначено на 14:00 23 февраля. Памятный митинг пройдет в 10:00 26 февраля в Локне, а также в деревнях округа. В 14.00 в локнянском КЦД состоится открытый районный патриотический конкурс «К подвигу Героя сердцем прикоснись».

Напомним, Александр Матросов родился 5 февраля 1924 года. В 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны, попал в действующую армию — во 2-й отдельный стрелковый батальон 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина. Подразделение находилось в резерве, но позже его направили на Псковскую землю.

В конце февраля 1943 года батальон получил задачу атаковать опорный пункт в районе деревни Плетень, западнее деревни Чернушки Локнянского района. Подразделение попало под сильный вражеский огонь — три пулемета находились на укрепленных позициях — в дзотах. Два удалось подавить, но третий продолжал огонь, не давая советским войскам продвинуться вперед.

В сторону дзота Александр Матросов пополз вместе с рядовым Петром Огурцовым, но подобрался к укреплению один — сослуживца тяжело ранили. Сначала он бросил две гранаты, на время пулемет замолчал. Как только бойцы поднялись в атаку, снова раздались пулеметные очереди. Тогда юноша поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. Полученных мгновений хватило, чтобы бойцы смогли подойти поближе и уничтожить противника.

Александр Матросов ценою своей жизни помог сослуживцам выполнить боевую задачу — 19 июня 1943 года красноармейцу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Александр Матросов был похоронен в деревне Чернушки Локнянского района Псковской области. В 1948 году его прах перезахоронили в Великих Луках.