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Общество

Концерт в поддержку участников СВО прошел в Пскове     

22.02.2024 16:14|Псков

Концерт в поддержку участников специальной военной операции состоялся в псковском Доме профсоюзов 22 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.  

Торжественное мероприятие открыл председатель Псковского облсофпрофа Игорь Иванов. «Дорогие товарищи, друзья, не первый раз мы уже собираемся здесь для того, чтобы помочь нашим бойцам, которые на передовой, сражаются за нас с вами. За наше Отечество, за нашу страну, за Россию. Поэтому мне очень приятно, что зал полон. Вы с большой ответственностью подходите к этому вопросу (вопросу поддержки бойцов СВО - ред.). И кто личные средства, кто иную помощь - вы всё оказываете, и всё идет на общее дело. Я убежден, что победа будет в этом году, я убежден, что будет победа. Поэтому сегодня концерт за победу!» - обратился он к зрителям.

На сцене Большого зала Дома профсоюзов выступили: творческий коллектив МВД «Рубеж», танцевальный коллектив «Русские узоры», обладатель почётного звания «Душа земли Псковской», член Общественной палаты Псковской области Константин Абабков совместно с ансамблем балалаечников детской музыкальной школы имени Н. А. Римского-Корсакова, танцевальные коллективы «Карамельки» и «Мозайка Дэнс. Богатыри», вокальный коллектив 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознамённого полка Академии солдат.

 

В концерте приняли участие солист вокального коллектива Виталий Сергеев и солист-инструменталист вокального коллектива Академии солдат Макарий Михайлов. Добавим, что руководителем этой студии является Вадим Сухоруков.

Теги: #концерт #Псковский облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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