Памятный митинг у мемориала на месте гибели Александра Матросова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Памятный митинг у мемориала на месте гибели Героя Советского Союза Александра Матросова состоялся в деревне Чернушки Локнянского округа 22 февраля.
В нем приняли участие заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин, руководитель местного отделения Российского военно-исторического общества в Великих Луках, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков, общественники, жители округа, школьники и другие.
Подробности – в фоторепортаже Артёма Татаренко.