Общество

Какие продукты опасно разогревать в микроволновке, перечислила диетолог

Разогревать продукты в микроволновой печи удобно, однако в некоторых случаях это может привести к неприятным последствиям, отметила кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко. По ее словам, СВЧ-излучение может менять структуру жиров.

«Продукты, содержащие жиры, опасно греть в микроволновке. Микроволновка – это разогревание с помощью микроволн, которые воздействуют на молекулы и могут менять химическую структуру жиров. Натуральные жиры при этом могут превращаться в трансжиры (вредная для здоровья разновидность ненасыщенных жиров, – ред.). Например, в микроволновке нельзя греть молоко, это касается и молочка для детского питания. Жиры животного происхождения, находящиеся в молоке, будут подвергаться химическому изменению», – предупредила Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik.

Фастфуд, в котором уже содержатся трансжиры, при разогревании в микроволновке может становиться токсичным, продолжила она.

«Особенно опасно разогревать в микроволновке те продукты, которые являются фастфудом. Если натуральные жиры при воздействии микроволн могут превращаться в трансжиры, то трансжиры в фастфуде могут переходить в токсическую форму. К тому же фастфуд – это кот в мешке, мы не знаем, что там есть на самом деле, какие уже могут быть токсичные вещества в его составе. А вот углеводы, например, хлеб или крупы без жира, можно разогревать», – уточнила Римма Мойсенко.

То, что не подходит для микроволновки, можно разогреть на газовой или электрической плите, считает диетолог. Однако важно помнить, что сделать это можно только один раз, добавила она.

«Есть специальные подогреватели для детского питания. Все остальное разогревается на плите, электрической или газовой. Это не является опасным, если это первичный разогрев охлажденных продуктов. Если это повторный разогрев, он неполезен для любого продукта питания, даже для воды. При разогревании более одного раза разрушаются молекулы жиров, белков и углеводов. Мы получаем продукт с частичной или полной потерей ценности. Он становится бесполезным, как минимум это будут выброшенные деньги», – уверена Римма Мойсенко.