Общество

В Псковской области создана региональная общественная организация ветеранов СВО

В Псковской области создана региональная общественная организация, которая объединит ветеранов специальной военной операции. Информация об этом прозвучала на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с участниками специальной военной операции на площадке Фонда «Защитники Отечества», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона отметил, что общественная организация в Псковской области создана буквально вчера. Некоторые ее участники в Калуге представляют интересы региона на Кубке Защитников Отечества — межрегиональном физкультурном мероприятии среди ветеранов СВО. На федеральном уровне Ассоциация ветеранов СВО сформирована в мае прошлого года для консолидации всероссийских, региональных и местных общественных объединений для поддержки участников специальной военной операции. В настоящее время подобные региональные организации Ассоциации созданы более чем в 20 регионах России.

Встреча не случайно состоялась в Фонде «Защитники Отечества». По словам губернатора, обе организации должны взаимодействовать, работать сообща. «С одной стороны задачи похожи, с другой стороны у каждого свой функционал. Фонд оказывает первичную помощь, консультации и решает много других вопросов, которые периодически возникают у участников СВО. Выступая в качестве единого окна, фонд взаимодействует со всеми региональными и федеральными территориальными структурами, организациями. Но еще нужен и другой постоянный формат взаимодействия, участия, поддержки, который позволит ветеранам СВО адаптироваться к гражданской жизни, чувствовать себя комфортно и социально активно», — заметил Михаил Ведерников.

Ключевые задачи вновь созданной организации представил участник СВО, ветеран боевых действий, подполковник Александр Садовников. По его словам, функционал будет включать самый широкий перечень задач. «Псковская областная общественная организация будет направлена на вовлечение ветеранов СВО в общественную, культурную, политическую и спортивную жизнь, в волонтерскую деятельность, наставничество и патриотическое воспитание молодежи. Это объединение ветеранов для совместной общественной работы, укрепления взаимопомощи и взаимодействия с ветеранскими организациями по всей стране», — рассказал он и обратился к Алексею Наумцу, который является сопредседателем Ассоциации, с просьбой принять псковскую организацию в состав Ассоциации ветеранов СВО.

Сенатор от Псковской области Алексей Наумец, который принял участие во встрече в режиме ВКС, поздравил военнослужащих с созданием региональной организации и поблагодарил руководство региона за адресную и всестороннюю поддержку участников СВО. «Очень радостно, что в Псковской области создана такая общественная структура. Лично буду ходатайствовать перед организационным советом Ассоциации о включении псковской организации в ее состав. С руководством этот вопрос уже обсужден», — заметил он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что вхождение псковской общественной организации в общероссийскую структуру — очень важно и позволит оперативно решать актуальные вопросы с другими субъектами РФ. Кроме того, губернатор предложил проработать предложения по отдельным сферам деятельности и сформировать план, где будут детально прописаны направления взаимодействия с исполнительными органами и муниципальными образованиями. «В результате должна быть построена жесткая, четкая система взаимодействия, чтобы помощь получали максимально адресную те, кому это действительно нужно», — подчеркнул он.

«Знайте, что мы тоже всегда поможем и подскажем — жены, матери участников СВО. Где женская рука нужна — мы с вами, всегда рядом», — добавила в свою очередь руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова.

Михаил Ведерников обратил внимание, что необходимо выстроить четкое взаимодействие и совместную работу всех включенных в работу сторон. «Смысл нашей работы — стратегически объединить все направления, охватить вниманием и заботой, родственников, молодое поколение, самих участников СВО», — заметил губернатор.