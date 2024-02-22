Общество

Сергей Вострецов: 23 февраля - день, который мы отмечаем всей страной

С Днем защитника Отечества поздравил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

«23 февраля - день, который мы отмечаем всей страной! Мужество, стойкость, сила духа, решимость до конца - вот качества защитников России, которые вызывают искреннее уважение и преклонение. По сложившейся традиции этот праздник является олицетворением мужества и силы, самоотверженности, достоинства и чести. В этот день мы отдаем дань уважения и выражаем благодарность тем, кто посвятил свою жизнь долгу служить и защищать Родину, а также всем тем, кто в мирное время живет и трудится ради ее процветания», - сказал он.

Сергей Вострецов отметил, что в этот день чествуют сынов России, которые верой и правдой, мирным трудом и воинской доблестью самоотверженно и бескорыстно служили и служат своему народу.

«Пусть понятия мужества и героизма никогда не станут штампами в нашем сознании, патриотизм не превратится в громкий лозунг, слова о верном служении России не будут пронизаны фальшью. Пусть наша армия всегда хранит свои великие традиции! Пусть молодежь будет достойна неувядаемой славы дедов и прадедов и высоко несет знамя любви к Родине! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, успехов и удачи во всем! Пусть всегда будут спокойствие и мир в вашем доме», - добавил он.